قُتل فيل في ولاية بنغال الغربية شرقي الهند، بعدما صدمه قطار في حادث مأساوي أثار تعاطف وغضب السُكَّان المحليين.وبينما كان القطار متجهاً من مدينة بانارهات إلى ناغراكاتا، صدم الفيل الذي حاول عبور شريط السكك الحديدية الذي يمر وسط الغابة.ويُظهر مقطع فيديو التقطه السكان، الفيل وقد تعرض لإصابات بالغة ويكافح من أجل الوقوف دون جدوى، فيما بدت واجهة عربة القطار الأولى مُدمَّرة.وكشفت تقارير صحفية هندية، أن الفيل لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، بعد أن فشلت مُحاولات إسعافه.وأثار الحادث ضجة بين السُكَّان المحليين، الذين جددوا مطالبهم باتخاذ إجراءات تضع حداً للحوادث التي تقضي على الحيوانات البرية.