صادق مؤتمر متخصص على «وثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري»، بعد توافق عدد من العلماء وخُبراء العلوم القضائية وأصولها الشرعية على حزمة من المبادئ والأُسس المُنظِّمة للعمل الخيري، التي تستهدف تعزيز دوره في تحقيق مقاصد الدين العُظمى، والإسهام في بناء المُجتمعات الإنسانية وفق منهجية علمية مُواكبة لواقع العصر ومُستجداته. الوثيقة جاءت كإحدى مُبادرات مؤتمر العمل الخيري الدولي، والذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، خلال الفترة 2-3/2/1441هـ، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة.