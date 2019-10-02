وقف محافظ صبيا منصور الداود، ميدانياً، مع الجهات ذات الاختصاص، على وادي شهدان، وكوبري أبو القعائد، وحلة أبو مرعي، وقرية الجمالة، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس (الثلاثاء)، حاثاً الجميع على اتخاذ التدابير اللازمة للمُحافظة على جريان السيول في مجراها الطبيعي، حرصاً على سلامة المُواطنين والمُقيمين. وأكد الداود، أن الجولة تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لتفقد مناطق الأودية ومجاري السيول، واتخاذ أفضل التدابير الكفيلة بضمان سلامة المُواطن والمُقيم، مشدداً على عدم عبور الأودية أثناء جريانها.