وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم (الأربعاء) بمقر وزارة الإسكان بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون يتولى من خلالها برنامج «سكني» تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العمل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة لتملك المسكن الأول، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وإلغاء الرسوم الإدارية عبر 13 مصرفاً ومؤسسة تمويلية ستتواجد في معرض سكني يقام داخل مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني»، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «العمل» بخصومات حصرية.