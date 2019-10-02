سمَّى المنتدى الثقافي للجوائز العربية مساء اليوم (الأربعاء)، الأمير خالد الفيصل رئيساً فخرياً للمنتدى.

وأكد المشاركون في المنتدى الثاني للجوائز العربية المنعقد ليومين في الرياض، برعاية جائزة الملك فيصل العالمية، على مكانة الأمير خالد الفيصل في الدعم والرعاية للمشاريع الحضارية العربية.

وأوضح أمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن رؤساء وأُمناء 23 جائزة عربية أجمعوا على اختيار رئيس جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل رئيساً فخرياً للمنتدى، مؤكداً أن الفيصل أبدى موافقته ورحب بإجماع المنتدى على تسميته رئيساً فخرياً.

يُذكر أن منتدى الجوائز انطلق العام الماضي بهدف التنسيق والتعاون بين الجوائز تحت مظلة جائزة الفيصل العالمية.