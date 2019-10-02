أكدت مصادر «عكاظ» أن النادي الأهلي أتم إجراءات تجديد عقد لاعبه مصطفى بصاص لـ3 مواسم قادمة، مشيرة إلى أن العقد الجديد بين الطرفين تضمن منح بصاص راتباً سنوياً تصاعديا، فيما وضع الأهلاويون شرطاً في العقد الجديد يسمح لإدارة النادي بفسخ العقد من طرف واحد، مع دفع شرط جزائي عبارة عن راتب شهر واحد فقط، في حال لم ينجح بصاص في استعادة مستواه الفني ويشارك بصفة مستمرة مع الفريق.وكان مصطفى بصاص فشل في فرض نفسه طوال السنوات الـ3 الأخيرة ولم يشارك مع الأهلي سوى في مباريات معدودة، كما خاض تجربة إعارة مع نادي أحد ولم يقدم أي مستويات فنية تُذكر.