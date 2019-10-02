زار السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد المقر الرئيسي لصحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت» في جدة، وتجول داخل الأقسام. واطلع على آلية العمل وفق الأساليب التحريرية الجديدة التي تواكب المرحلة الجديدة للإعلام، وجال داخل مركز المعلومات وفي أقسام النشر الإلكتروني وصالات التحرير والإخراج والمطابع.

من جهته، رحب رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» والمشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي بالسفير الهندي في مقر الصحيفة، وتم تبادل الأحاديث الودية، بحضور عدد من قيادات التحرير. وأبدى السفير الهندي سعادته بهذه الزيارة، متمنيا التوفيق للصحيفتين.