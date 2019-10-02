أوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أنه تم ضبط 99 محلاً مُخالفاً، ‏و‏إغلاق 16، وإنذار 37، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها.

وأشار القرني إلى مصادرة وإتلاف 1691 كيلوغراما من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و45 لتراً من الزيوت التالفة والمُعاد استخدامها، واتخاذ الإجراءات النظامية.

يأتي ذلك في إطار حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمتابعة المحلات التجارية والصحية كالمطاعم والبوفيهات، لضمان جودة عملها والارتقاء بنوعية الخدمات المُقدَّمة للمُستهلك.