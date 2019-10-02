يسر شركة العظم والسديري «محاسبون ومراجعون قانونيون» – عضو كرو الدولية الإعلان عن انضمام الأستاذ مصعب عبدالرحمن آل الشيخ إلى الشركة اعتبارا من الشهر الحالي سبتمبر 2019م. ويحمل الأستاذ مصعب العديد من الشهادات العلمية والمهنية، ومنها الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين، وشهادة فاحص مرخص (CFE) من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سبق للأستاذ مصعب العمل في كبرى الشركات المهنية العالمية في مجال التدقيق والاستشارات منذ عام1999م، إضافة إلى عمله لأكثر من 14 عاما في هيئة السوق المالية منذ تأسيسها، ما جعله يتمتع بخبرات واسعة في القطاع التجاري والاستثماري والمالي. وأعرب مصعب عن سعادته البالغة بالانضمام إلى الشركة، وأنه سيعمل على تسخير خبراته لتطوير الشركة، وفي مواصلة نجاحاتها في السوق المحلية والعالمية، وذلك بالتعاون مع باقي الشركاء. وقد عبر الأستاذ عبدالله العظم الشريك المدير بالشركة عن سعادته البالغة بانضمام الأستاذ مصعب، الذي يراه إضافة هامة إلى كيان الشركة، وتعزيزا لفريق العمل بها، وعنصرا هاما في تحقيق أهدافها المنشودة.

يذكر أنه قد تم تعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح «العظم والسديري وآل الشيخ وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون – عضو كرو الدولية»