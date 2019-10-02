تستعد «عِلم» لطرح عدد من منظوماتها الرقمية المبتكرة التي تعكس تبنيها مفهوم ثورة البيانات خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، المقرّر إقامته بين 6 و10 أكتوبر الجاري في «مركز دبي التجاري العالمي».

وأكد المتحدث الرسمي نائب الرئيس لقطاع التسويق في شركة «عِلم» ماجد العريفي أهمية التواجد في المحافل الدولية، ومن بينها «أسبوع جيتكس للتقنية»، وذلك من أجل تعزيز العلاقات مع العملاء وبناء شراكات وتحالفات إستراتيجية في القطاع، وكسب فرص جديدة في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المنظومات الرقمية وحلول الأعمال، التي تقدمها «عِلم» إلى عملائها في البلدان المختلفة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة التي تتبعها الشركة.



وسيتضمن جناح الشركة الرئيسي الذي يقام في قاعة الشيخ سعيد بعض النماذج التي تم تطويرها كحلول أعمال مثل منصات التحليل، وإدارة البيانات الضخمة، والمنصات الاستشارية الذكية، ونماذج تعلّم الآلة وذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدمات إنترنت الأشياء.

وتأتي مشاركة «عِلم» في الدورة التاسعة والثلاثين من الحدث الإقليمي الأبرز ضمن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحت شعار «شغف الابتكار»، الأمر الذي يتفق مع رؤيتها تجاه أعمالها.

وحققت «عِلم» عدداً من النجاحات خلال العام الحالي، حيث دخلت في شراكات جديدة، وتوسعت في مجال الاستثمار الجريء في المشاريع الريادية الناشئة مثل «بيزات»، و«زد ويونيفونيك»، و«سيارة»، كما تتطلع إلى زيادة تواجدها في أسواق نامية جديدة في قارتي آسيا وأفريقيا، الأمر الذي يعكس أهمية تواجدها في هذه المعارض الكبرى.