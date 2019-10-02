أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن الأمطار المتفرقة التي هطلت على منطقة جازان مساء أمس (الثلاثاء) تعتبر من المتوسطة إلى الغزيرة وسال على إثرها عدد من الأودية. وبين أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بجازان أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة، والتحذير من الاقتراب من بطون الأودية. وأشار إلى تلقي عدد من البلاغات عن بعض الاحتجازات البسيطة وتم التعامل معها من قبل الفرق في حينه ولم تنتج عنها أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

منوها بورود تنبيه مسبق من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة وتدن في مستوى الرؤية. كما شدد المقدم القحطاني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.