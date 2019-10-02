كرّم أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل منسوبي الأمانة المشاركين في الإعداد والتهيئة لأعمال موسم الطائف، وذلك ضمن جهود تحفيز العاملين بكافة قطاعات العمل البلدي، وتثمين الفعل المتميز.

وقد أقيم حفل التكريم على مسرح منتزه الملك عبدالله بالنسيم بحضور الوكلاء والمساعدين ومديري العموم والمكرمين، بإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي. وألقى أمين الطائف المهندس محمد آل هميل كلمة أوضح فيها أن التكريم تقدير للجهود المبذولة من قبل منسوبي الأمانة لإنجاح الموسم السياحي (موسم الطائف)، والذي اشتمل على فعاليات رئيسية كحديقة ورد بمنتزه الردف، وفعاليات مهرجان سمو ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل النموذجية، وتهيئة موقع المهرجان بحضن، وسوق عكاظ ،والعديد من الفعاليات الأخرى، وحتى إقامة احتفاليات اليوم الوطني السعودي 89 والتي تكللت جميعها بالنجاح، مشيداً بالدور الذي اضطلع به منسوبو الأمانة طوال الموسم مع الشركاء كافة ما كان له الأثر الملحوظ في تكاتف الجهود مع الجميع والارتقاء بالعمل المقدم إلى فضاءات النجاح.

وشمل التكريم 168 من منسوبي الأمانة، إضافة إلى جميع شركاء النجاح من شركات ومقاولين ساهموا في الجهد الموسمي.