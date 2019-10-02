قام فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال، بإجراء عملية جراحية لتعديل وتقويم تشوه شديد جداً في الأطراف السفلية لأحد الأطفال، بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال وانحرافات الأطراف بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض الدكتور فهد الحزيمي الذي تم التعاقد معه بالتنسيق مع إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير عن طريق برنامج الطبيب الزائر، بدعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح.وأوضحت صحة عسير أن التشوهات التي كان يعاني منها الطفل كانت قد تسببت له بإعاقة مزمنة، وعدم القدرة على المشي لتتم العملية بنجاح عن طريق تركيب جهاز حلقي في عظمة الساق، وتعديل التشوه تدريجياً عن طريق المريض نفسه، فيما لا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية في العيادات، وفي قسم العلاج الطبيعي وهو بصحة جيدة. يذكر أن التعاقدات التي قامت بها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير، أسهمت في استثمار الكفاءات الطبية المميزة وتقليص قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والعيادات.من جهة أخرى، تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، من التعامل بنجاح مع حالة طفلة عمرها عامان تعاني من شلل دماغي، أدى إلى عدم القدرة على المشي، ووجود اعوجاج شديد بالقدمين، وعدم القدرة على ثني الركبتين. وتم وضع الخطة العلاجية بإصلاح القدمين أولاً بالتدخل الجراحي، إذ تم عمل تطويل وتر اكيليس بالكاحل، وتطويل الأوتار المبعدة للقدمين، وشق الغلاف المفصلي لمفصل الكاحل ومفصل الكعب، وكانت هذه الخطوات الجراحية على مستوى القدمين، وبعدها تم عمل جبس فوق الركبتين، والطفلة تحت المتابعة بقسم عظام الأطفال وحالتها الصحية جيدة.