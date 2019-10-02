عادت خدمة شركة «تويتر» للعمل، بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم لحق بموقع منصة التدوين ومنصة إدارته «تويت ديك» ما أثّر على آلاف المستخدمين.

وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على «تويتر» و«تويت ديك». ولم تصدر الشركة بيانا رسميا لتحديث أنباء العطل.

وفي وقت سابق، قالت شركة «تويتر» إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة «تويت ديك» التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: «قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. ونعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً».

وتلقى «آوتيدج دوت ريبورت»، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.