شارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في جلسة الطاقة العالمية: «تحالفات جديدة.. بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» في أسبوع الطاقة الروسي. وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المصالح المتبادلة حتمت البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين، لتحقيق الاستقرار، ما جعل المملكة تقترح إنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي تعد روسيا أحد أعضائه البارزين.وأضاف وزير الطاقة: نسعى إلى تأسيس علاقات داخل أوبك، ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارج أوبك، وقد تجاوزنا الآن مرحلة الإعداد المؤقت لهذا الاتفاق إلى ترتيب ذي مدى أبعد للتعاون بين دول أوبك وخارجها.وأكد الأمير عبدالعزيز: من المهم إدراك أن الأساس الذي يقوم عليه تحالفنا لا يتمثل في تحقيق النفع للمنتجين فقط، إنما تحقيق مصالحنا واستقرار أسواقنا واستقرار الاقتصاد العالمي، مع مراعاة مسؤولياتنا تجاه المستهلكين.وأشار وزير الطاقة إلى استطاعة هذا التحالف أن يحقق الاستقرار الدائم لأسواق النفط، والنفع لكل من المنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، كما سيجذب الاستثمارات، ويحقق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من الازدهار والنمو.