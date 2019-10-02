نظم المركز الطبي الدولي بمدينة جدة مبادرة التبرع بالدم لجنودنا البواسل تحت شعار«دمنا لك يا حامي الوطن» وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89.الحملة التي استمرت يومين دشنها رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي الدكتور وليد فتيحي، وكان أول من تبرع بدمه، وأكد أن المبادرة ليست سوى تعبير عن شكرنا وافتخارنا واعتزازنا بجنودنا البواسل، مضيفاً أنها تأتي ضمن واجباتنا كمواطنين تجاه ما يقوم به أبطالنا في الحد الجنوبي الذين يذودون عن حمى الوطن، ومشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يوليها المستشفى جل اهتمامه، وذكر أن المبادرة استهدفت استقبال 89 متبرعاً، إلا أنها شهدت إقبالاً كبيراً من منسوبي المستشفي والمراجعين، لتكتمل خريطة الوطن بعطاء المتبرعين.وأوضح فتيحي أن هذه المبادرة تأتي ضمن أهداف المركز الطبي الدولي لتعزيز الهوية الوطنية، والوفاء بمسؤولياتنا تجاه جنودنا البواسل، والدور الذي يقدمونه لحفظ الوطن وحمايته. وأضاف: «شعرت بسعادة غامرة وأنا أدشن فعاليات المبادرة ثم أتبرع بدمي ليذهب إلى جنودنا الذين يحملون مسؤولية كبيرة على عاتقهم لحماية الوطن والمواطن».وأكد أن التبرع بالدم للجنود المرابطين يأتي تأكيداً للواجب الشرعي والإنساني، المناط بأبناء هذا الوطن العزيز، وانطلاقاً من حرص إدارة المركز الطبي الدولي على تقديم كل ما يمكن تقديمه لأبطالنا بالقطاعات العسكرية كافة الذين يفخر الجميع بصبرهم وشجاعتهم، وإقدامهم في الدفاع عن أمن وحدود بلادنا ومقدساتنا وتفانيهم وتضحياتهم التي تجد كل التقدير من عموم شعب المملكة. وأشار في ختام تصريحه إلى أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم بشكلها الصحيح، ودعم حملات التبرع والحملات التطوعية بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأثر الفعال، ورفع مخزون بنوك الدم في المستشفيات والقطاع الصحي، وإبراز أهمية الأعمال التطوعية الراقية والموجهة لخدمة الوطن والمواطن.