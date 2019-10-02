فوجئ مراسلو البيت الأبيض بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحفية على مراسل قناة NBC الأمريكية بيتر ألكساندر، ما سبب حالة من الذعر والفوضوى في القاعة.ونقلا عن «الواشنطن بوست»، قال ألكساندر في تغريدة عبر صفحته الخاصة على «تويتر»: «في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص». ونشر ألكساندر مقطع فيديو لتثبيت الواقعة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تغريدة عبر «تويتر»، قالت شانون بيتيكتس مراسلة شبكة NBCNews، «إن ما شهده البيت الأبيض، كان الحدث الأكثر إثارة في قاعة المؤتمرات الصحفية داخل البيت الأبيض منذ أشهر».يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد صرح عام 2017 بأن البيت الأبيض «مكب حقيقي»، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله. ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، تجري إحدى الشركات عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.