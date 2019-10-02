وقعت شركة معادن الألمنيوم التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، مع شركة ريديان لخدمات النفط والغاز التابعة لمجموعة «هاكا»، عقدا للتعاون عالي التقنية لتقديم حلول بيئية مبتكرة تهدف لمعالجة مواد الألمنيوم الثانوي الناتج عن صهر الألمنيوم، واستخراج خام الألمنيوم لإعادة استخدامه في عمليات التصنيع. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في الصناعة السعودية، وتعكس اهتمام الشركتين بتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.وقع الاتفاقية رئيس شركة «معادن الألمنيوم» المهندس علي بن سعيد القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هكا» خالد بن حسن القحطاني، فيما حضر التوقيع في الرياض، قيادات شركتي «معادن» و«هاكا». واتفقت «معادن الألمنيوم» مع مصنع «ريديان» على معالجة ما بين 30-40 ألف طن سنويا من الألمنيوم الثانوي، واستخلاص الخام وإعادة استخدامه في عمليات التصنيع. وقال المهندس علي بن سعيد القحطاني إن معادن للألمنيوم تعمل ضمن إستراتيجيتها على تحقيق المكاسب الاقتصادية والتجارية من جهة، وتعزيز السلامة والصحة والحفاظ على البيئية من جهة أخرى، كما أن هذا المشروع يتماشى مع إستراتيجية معادن في تعظيم استخدام الموارد التعدينية الطبيعية الخام، وترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكلفة الإنتاج، وتوسعة نشاطات مـعـادن في تطوير المحتوى المحلي.وتعتبر شركة «معادن الألمنيوم» إحدى شركات معادن ضمن المجمع التكاملي عالي الكفاءة لإنتاج الألمنيوم في مدينة رأس الخير الصناعية، والأول من نوعها في العالم بشراكة مع شركة الكوا العالمية، إذ استثمرت مـعـادن والكوا 41 مليار ريال في هذا المجمع، والذي أصبح الآن بطاقة إنتاجية تغطي احتياجات السوق المحلية والخليجية، ويصدر لأكثر من 20 دولة حول العالم. ويضم المجمع منجماً ومصفاةً ومصهراً ومسبكاً ومصنعاً للدرفلة لإنتاج صفائح الألمنيوم وهياكل السيارات وعلب المشروبات، ومرفقاً لإعادة تدوير الألمنيوم.