يختلف ثبات رائحة بعض العطور، فمنها ما تدوم طوال اليوم، أو لأيام، بينما البعض الآخر لا تدوم رائحته إلا ساعات، أو دقائق، ويعود ذلك إلى اختلاف تركيز المادة الخام من العطر في الزجاجة. صناعة العطور ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر.وتتكون العطور من مزيج من الماء، والإيثانول (الكحول)، والزيوت العطرية، ومع تطور الصناعة وانتشار العطور أكثر فأكثر، أصبحت هناك روائح لا حصر لها، وتركيزات مختلفة من العطور، ما يسبب الكثير من الحيرة عند اختيار العطر المناسب. الفكرة ببساطة تكمن في مكونات العطر نفسه، إذ تتكون العطور من المادة الخام التي تُمثل الزيت العطري، والكحول، فكلما زادت نسبة الزيت العطري في الزجاجة زادت قوة ثبات هذا العطر ودوامه لفترة أطول، وكلما قلت نسبته أصبح ثباته أقل، وبالتالي ستدوم رائحته لفترة أقصر. ونجد تركيز العطر عادةً تحت اسم العلامة التجارية الموجود على الزجاجة، ويشير هذا التركيز إلى القوة التي يتمتع بها العطر، ولأنه من الصعب تذكر النسب لتحديد قوة العطر، قُسمت تركيزات العطور إلى فئات لكل فئة اسم يعبر عن النسبة بين الزيت العطري إلى نسبة الكحول، ومن خلال اسم فئة التركيز على زجاجة العطر يمكنك تحديد قوته، ومدى ثباته. وتنقسم العطور من حيث التركيز إلى 5 أنواع أساسية هي: (بارفيوم) Parfum، و(أو دي بارفيوم) Eau de Parfum، و(أو دي تواليت) Eau de Toilette، و(أو دي كولونيا) Eau de Cologne، و(أو فريش) Eau Fraiche.كل اسم من هذه الأسماء هو مجرد مؤشر على مستوى تركيز العطر الموجود في الزجاجة، ولا علاقة له بالعلامة التجارية، أو رائحة العطر نفسه. وتندرج تحت فئة «بارفيوم» العطور الأعلى تركيزاً والأكثر ثباتاً أيضاً؛ إذ إن نسبة تركيز الزيت العطري في الزجاجة تراوح من 20% إلى 40%، لذلك تدوم لأطول فترة تصل إلى 8 ساعات، وهذا ما يجعلها العطور الأعلى سعراً على الإطلاق. وتعتبر هذه الفئة من العطور مناسبة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة نظراً لقلة نسبة الكحول، ويفضل استخدامها في فصل الشتاء بسبب قوتها. أما فئة (أو دي بارفيوم) والتي تُعرف اختصاراً EDP فيراوح تركيز العطر فيها بين 15% إلى 20%، ولذلك فهي أقل سعراً من الفئة السابقة، وتدوم روائح هذه الفئة من 4 إلى 5 ساعات، كما أنه يعتبر مناسبا لأصحاب البشرة الحساسة مقارنة بأنواع العطور الأخرى. وتعتبر هذه الفئة من العطور المناسبة للاستخدام أكثر في فصلي الخريف والشتاء، كما يعتبر الكثيرون أنها تضم أفضل العطور للنساء، إذ تُقدم توازنا جيدا بين قوة العطر والسعر.وتندرج تحت فئة «أو دي تواليت» والتي تُعرف اختصاراً EDT – العطور الأكثر انتشاراً، واستخداماً لأن سعرها يناسب الجميع، ويراوح تركيز الزيت العطري فيها بين 5% إلى 15%. إذا ألقيت نظرة على زجاجات العطور الخاصة بك، فمن المحتمل أن تجدها جميعاً تندرج تحت هذه الفئة، ويدوم عطر EDT عادة لفترة تراوح بين 3 إلى 4 ساعات، ويعتبر من العطور المناسبة للاستخدام اليومي في فصلي الربيع والصيف. وتقع تحت فئة «أو دي كولونيا» العطور ذات التركيز الأكبر من الكحول، إذ إن نسبة تركيز الزيت العطري فيها تراوح بين 2% إلى 5%، لذلك فهي أرخص من الأنواع السابقة، ويدوم عطر هذه الفئة لمدة تصل إلى ساعتين فقط، وهو من أنواع العطور التي تتبخر سريعاً، ويعتبر منعشاً في الأجواء الأكثر حرارة، لذلك فهو يتوافر في زجاجات أكبر، وبسعر أقل من جميع انواع العطور السابقة. أما «أو فريش» فتندرج تحت هذه الفئة العطور الأخف تركيزاً على الإطلاق، إذ تدوم لأقل من ساعتين، بسبب أن نسبة تركيز الزيت العطري فيها قليلة جداً، وتراوح بين 1% إلى 3% فقط.