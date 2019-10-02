أطلقت لجنة أصدقاء البيئة بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارة تعليم الجوف بالشراكة مع جمعية أرضنا الخضراء ورابطة سدر الجوف أمس، مبادرة زراعة نحو 300 شجرة طلح وسدر ابتداءً من كبري لايجة في محافظة دومة الجندل، ضمن مبادرة (الجوف واحة خضراء) التي دشنها أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الهادفة لزراعة مليون شجرة خلال 10 أعوام.وقام مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، ورئيس لجنة أصدقاء البيئة الدكتور عبدالله الهاجوج بالإشراف على المبادرة وزراعة الأشجار، مؤكدين أهمية المبادرة في تحسين البيئة وتعظيم زراعة الأشجار. وأكد الدكتور الهاجوج أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للمحافظة على المقدرات الطبيعية، وتسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على المدن والقرى والطرق، والحد من ارتفاع معدلات التصحر ونشر ثقافة الزراعة، مقدما شكره لجميع المشاركين في هذه المبادرة.