ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه تم تعديل الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية الأخرى ورفعه مقارنة بمتسوياته قبل العام 2018، وقد أصبح الحد الأدنى لأجهزة التكييف ذات الوحدتين (الاسبليت) عند المستوى الأصفر الذي يرمز له بحرف (د)، وأحجام أجهزةالتكييف (الاسبليت) التي يشملها الحد الأدنى السابق 65 ألف وحدة وأصغر.

بينما أجهزة التكييف الأخرى مثل (الشباك) فالحد الأدنى للأجهزه التي يراوح حجمها (24 ألف وحدة وأصغر) أصبح عند المستوى الذي يرمز له بالحرف (و)، والذي لونه (برتقالي)، وهو ثاني أقل مستوى في بطاقة كفاءة الطاقة. أما مكيفات الشباك التي حجمها أكبر من (24 ألف وحدة) فأصبح الحد الأدنى لها عند الحرف (ز)، وهو أقل المستويات في بطاقة كفاءة الطاقة.