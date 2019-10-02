• أسئلة النصر بلا إجابات، هكذا أرى، وهكذا يردد النصراويون، وإن كنت أعتقد أن تركها معلقة على مشجب الاستفهامات يعني التجاهل، لاسيما أنها منطقية وواقعية ولا يوجد ما يمنع من الإجابة عنها.• من هذه الأسئلة مباراة السوبر أين مكانها ومتى زمانها؟ سؤال إلى الآن يتداول بين النصراويين دون أن نجد من يقول لهم هذا المكان وهذا الزمان.• المخاوف أن تلغى وهذا ما لا يريده النصراويون، في حين فضل الطرف الآخر في المباراة التعاون الصمت، ليس عدم رغبة في البطولة، بل ترك الأمر للصوت الأعلى النصر.• ربط النصراويون بين ما يحدث لهم اليوم بما حدث بالأمس حيال مباريات تم نقلها ولاعبين عوقبوا دون أن يعرفوا حتى الآن لماذا، ومن الفاعل، ولمصلحة من؟• يقول الزميل خالد الشعلان: قبل أن لا يعرف زمان ومكان السوبر، فهو لا يعرف مكان وزمان مباراته الدورية مع الفيصلي. بالفعل هو النادي الاستثنائي حتى في ظلمهم له. وهنا يؤكد الشعلان أن هناك أزمة فعلية بين الاتحاد أو بعض لجانه والنصر، فلماذا لا يوضح اتحادنا موقفه ويجيب عن استفسارات النصراويين عمليا.• فثمة امتعاض وتذمر بين النصراويين تجاه الاتحاد بسبب هذا التجاهل لأسئلتهم التي لم تخرج عن نطاق البحث عن حق مشروع لهم، إلا إذا كان يرى الاتحاد السعودي لكرة القدم عكس ذلك فهذا أمر آخر يأخذنا إلى حوار آخر.• وطالما أتحدث عن النصر فمن الطبيعي أعرج على ما يدار حوله تحت شعار من يحب النصر أكثر، بمعنى أن الصراع نصراوي نصراوي، وهنا مكمن الكارثة، وأقول كارثة عطفا على ما طرح من كلام وكلام آخر، النصر في غنى عنه.• ومضة:- اللغة تغترب.‏- العرب تحترب.‏- السعودية تلتزم بما يجب.‏التوقيع: خالد الفيصل