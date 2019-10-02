أكد أكثر من 150 رئيساً تنفيذياً، بينهم أكثر من 40 رئيساً لكبريات الشركات التكنولوجية والمصرفية الأمريكية، أنهم سيحضرون مؤتمر «دافوس في الصحراء» الذي تقيمه السعودية لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بحسب قائمة مؤكدة اطلعت عليها «واشنطن بوست». وفيما ذكرت أرقام أمس أن القطاع غير النفطي السعودي حقق خلال الربع الثاني من 2019 نمواً بنسبة 3%، وهو الأسرع منذ 2015؛ أوردت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة أمس أن أرامكو السعودية أجرت اتصالات بشركات نفطية، منها الماليزية بتروناس، والصينية سينوبك، بشأن استثمارات رئيسية محتملة في الطرح الأولي لأكبر شركة نفطية في العالم. وشملت الاتصالات صناديق الثروة السيادية الصيني والإماراتي والكويتي.