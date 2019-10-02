تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اتصالا هاتفيا جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.كما تلقى ولي العهد اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.وبعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند. وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة».كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ألفا كوندي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.