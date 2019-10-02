تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الثلاثاء) في مكتبه، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة جدة لعام 1440هـ، الذي قدّمه مدير إدارة مرور جدة العميد سلمان الجميعي، مؤكداً أهمية التقيد بالأنظمة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.واشتمل التقرير على الأعمال المرورية، والبرامج المنفذة المتمثلة في العمل على خفض نسب الحوادث والوفيات عن العام الماضي، الذي تحقق ووصل لنسبة 3% بعد وضع حلول إستراتيجية هندسية ومرورية لذلك.كما تطرق التقرير للنقاط السوداء، وسبل معالجتها مع أمانة جدة، وفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وتكثيف تواجد رجال المرور بتلك المواقع، إضافة لإقامة عدد من المحاضرات التوعوية للمجتمع، وتدريب منسوبي الإدارة على أساليب وفن التعامل مع الجمهور والشراكات المجتمعية والتنسيق مع أمانة جدة في إزالة المركبات التالفة في الشوارع.كما استعرض الجميعي أمام محافظ جدة، عددًا من أعمال الضبط المروري الذي تم التركيز فيه على المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة مثل: تجاوز السرعة، وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وتجاوز الخط الأصفر.