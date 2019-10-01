اكتشفت الشرطة البريطانية مزرعة لنبات القنب (الحشيش)، تحوي 3000 شجرة، تنتج محصولا بنحو 12.3 مليون دولار.وجاء الاكتشاف «الصدفة» للمزرعة بطريقة غريبة، إذ شم شرطي رائحة غير عادية أثناء مروره في شارع «آيلندس برو» السكني بسانت هيلينز، شمالي إنجلترا، وبعد التفتيش عثرت الشرطة على 2885 شجرة قنب، وهي واحدة من أكبر مزارع هذه المادة المخدرة على الإطلاق في منطقة ميرسيسايد، القريبة من مدينة ليفربول، فيما قدرت عائداتها السنوية بأكثر من 12 مليون دولار. وألقت الشرطة القبض على شابين للاشتباه في إنتاجهما هذه النبتة المحظورة، ونقلا إلى مركز الشرطة للاستجواب، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقال المحقق توني أوبراين: «زراعة الحشيش تشكل آفة خطيرة في المجتمع». وأضاف: «لا أحد يريد أن يعيش بجوار منزل يحتوي على مزرعة للقنب.. لذلك يرجى إبلاغنا في حال ملاحظة أملاك تستخدم لهذا الغرض، لنتمكن من اتخاذ إجراء إيجابي والعثور على أصحابها». وشدد على أن هذه العصابات تركز فقط على جني المال سريعا، ولا تهتم بتحويل المنازل إلى مصائد موت محتملة.