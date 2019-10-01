ناقش المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف، موضوع ايصال التيار الكهربائي لضاحية الإسكان وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع الإسكان بوادي جليل من كبري الأمير محمد بن عبدالعزيز وحتى موقع المشروع. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس اليوم (الثلاثاء) في دورتة الخامسة برئاسة المحافظ سعد الميموني وحضور الأعضاء من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة. وأعرب الميموني عن فخره واعتزازه بما تحقق للمحافظة خلال الفترة الماضية من خلال موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن وذلك بفضل ما توليه القيادة من دعم لا محدود لكل مشاريع التنمية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها. من جهته، استعرض المجلس محاضر اللجان المنبثقة ومراجعة ما تم بشأن التوصيات السابقة وتم اتخاذ القرارات اللازمة لما عرض من مواضيع.