تستأنف المصرية نجلاء بدر تصوير مشاهدها في مسلسل «شبر مية» خلال الأيام القادمة، وذلك بعد عودتها من مدينة الجونة عقب مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، ويتناول العمل قضايا تربوية والتركيز على الاختلاف بين الأجيال في طرق التفكير، وتسليط الضوء على تربية الأطفال، وتجسد خلاله دور امرأة مطلقة ولديها أبناء، حيث تنفق عليهم بعد زواج والدهم من أخرى، وتتوالى الأحداث.وأوضحت أن أحداث «شبر مية» لا تتسم بالتعقيد أو الملل رغم أنه ينتمي لنوعية مسلسلات الخمسين حلقة، ولكن إيقاعه سريع وأحداثه متلاحقة بشكل حمسها للموافقة عليه عند تلقيها عرضاً من جهة الإنتاج.ويشارك في بطولة «شبر مية» أحمد السعدني، ومراد مكرم، ونهى عابدين، وثراء جبيل، ومحمد علي رزق، وندى موسي، من إخراج طارق رفعت.