ألقت الشرطة الصينية القبض على مجرم هارب منذ 17 عاماً، بعد أن رصدته طائرة من دون طيار «درون» يعيش داخل كهف في جبال نائية.وهرب سونغ جيانغ (63 عاماً) من معسكر عمل في مقاطعة «سيتشوان» جنوب غربي الصين عام 2002، ووُجد يعيش في كهف ضيق بالقرب من مسقط رأسه في مقاطعة «يونان»، حسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.وتلقى ضباط معلومات عن مكان وجود سونغ في أوائل سبتمبر، لكنهم كافحوا للبحث في المنطقة بسبب التضاريس الصعبة، فأرسلوا طائرة من دون طيار «درون»، وفي النهاية اكتشفوا مكانه، فنُشرت 3 فرق أمنية وتم القبض على سونغ.ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد واجه سونغ صعوبة في الإجابة عن أسئلة الشرطة، لأنه لم يتحدث لأي شخص منذ سنوات.وسُجن سونغ في البداية بسبب جرائم اختطاف نساء وأطفال وتهريبهم، وفقاً لمصدر من الشرطة المحلية.