أنقذ كاسيميرو فريقه ريال مدريد الإسباني من الهزيمة أمام كلوب بروج البلجيكي اليوم (الثلاثاء)، لكن موقف الفريق الملكي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يظل حرجاً.وعوَّض ريال مدريد تأخره بهدفين ليتجنب هزيمة محرجة أمام كلوب بروج، ويتعادل 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليصبح رصيد أبطال القارة 13 مرة نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الأولى.وفاجأ المهاجم النيجيري إيمانويل بونافنتور الجماهير في ملعب «سانتياغو برنابيو»، حين وضع الفريق البلجيكي في المقدمة عند الدقيقة التاسعة، بعد أن فشل في السيطرة على الكرة أمام المرمى، لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا.وهز بونافنتور الشباك مرة أخرى في الدقيقة (39)، إذ كاد يتعثر وهو منفرد بالحارس كورتوا، لكنه نجح رغم ذلك في وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.وقلَّص سيرجيو راموس قائد ريال الفارق بضربة رأس في الدقيقة (54)، وعادل لاعب الوسط كاسيميرو النتيجة بضربة رأس في الدقيقة (85)، بعد لحظات من طرد رود فورمر قائد بروج.ويملك فريق المدرب زين الدين زيدان نقطة واحدة من مباراتين، بعد خسارته 3 - صفر خارج الديار أمام باريس سان جرمان قبل أسبوعين، فيما يلعب الفريق الفرنسي ضد غلطة سراي التركي.