قضت محكمة مصرية بحبس رجل لمدة عام، بعد أن اتهمته زوجته بإساءة استعمال «اللاب توب» الخاص بها والقيام بإتلافه إثر خلاف بينهما، ورفضه سداد قيمته. وتعود تفاصيل القضية بحسب «ارم نيوز» حينما أقامت «شيماء.ع.م» دعوى «تبديد» في محكمة أكتوبر، اتهمت فيها زوجها بتبديد منقولاتها، ورفضه تسليمها لها. وقالت في دعواها إنها بعد 3 أشهر من الزواج فوجئت بتصرفات زوجها غير الأخلاقية، حين قام بسرقتها وإتلاف «اللاب توب» الخاص بعملها، ورفضه دفع ثمنه، وبعدها طردها من المنزل. وأكدت المحكمة أنه يجب على الزوج المحافظة على قائمة المنقولات وتغيير ما يتلف فيها، وهو ما لم يفعله المتهم المذكور فاستحق العقاب.