أعلنت أوكرانيا اليوم (الثلاثاء) فتح تحقيق بتهمة استغلال السلطة بحق يوري لوتسينكو المدعي العام السابق الذي ورد اسمه في القضية الأوكرانية التي تسببت في اطلاق إجراءات عزل ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ويشتبه في أن يكون يوري لوتسينكو الذي أقاله في أغسطس الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، سمح بالقيام باعمال غير مشروعة كما قالت لفرانس برس المتحدثة باسم مكتب التحقيق التابع للدولة أنجيليكا إيفانوفا. وأضافت أن التحقيق فتح بطلب من نواب أوكرانيين دون تفاصيل إضافية. ويتهم ترمب بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني زيلينسكي ليفتح تحقيقاً بحق هانتر نجل خصمه الديموقراطي جو بايدن، رجل الأعمال المرتبط بمؤسسة أوكرانية متهمة بالفساد.