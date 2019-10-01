بأمر من قضاء جنيف، تم عرض 25 سيارة فخمة يملكها تيودور أوبيانغ نجل رئيس غينيا الاستوائية في مزاد علني في سويسرا، وذلك بعد مصادرتها، في إطار تحقيق حول غسل الأموال تورط بها تيودور، الذي يشغل منصب نائب الرئيس في غينيا الاستوائية. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه السيارات بنحو 18.5 مليون فرنك سويسري أي ما يقدر بأكثر من 17 مليون دولار. وقال فيليب كانتور مدير إدارة السيارات في أوروبا في دار بونامز السويسرية التي تنظم المزاد العلني، إنها عملية بيع استثنائية. مجموعة خاصة من السيارات فائقة التطور، حيث تضم سبع سيارات من نوع فيراري وثلاث سيارات لامبورغيني وخمس سيارات بنتلي وواحدة من طراز مازيراتي وواحدة ماكلارين. وأغلى هذه السيارات اثنتان عرضتا للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات في 2013 هما سيارة لامبورغيني فينينو رودستر بيضاء تقدر قيمتها بما بين 4.8 و5.7 مليون يورو، وفيراري صفراء تقدر قيمتها بما بين 2.4 و2.6 مليون يورو. كما تضم المجموعة سيارة من إنتاج المجموعة البريطانية أوستن مارتن في 2011 يقدر ثمنها بما بين 1.3 و1.7 مليون يورو. وقد حفرت عليها عبارة «صنعت يدويا في إنكلترا لتيودور نغيما أوبيانغ مانغي».