تصدر الفيلم العالمي «وُلد ملكا» (Born A King) شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية، بعد عرضه من خلال شركة «ﭭوكس سينما» الخميس الماضي. ووفقاً للإحصائيات، تجاوز عدد المشاهدين 59 ألف مشاهد خلال الأسبوع الأول، بينهم 30 ألفاً في السعودية. والفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، ويتناول حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وزيارته إلى بريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ الموافق 11 أغسطس 1919، وكان عمره وقتها 13 عاماً، حيث اجتمع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، تلبية لدعوة الملك ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز (رحمه الله). يُشار إلى أن «وُلد ملكاً» (Born A King) يُعرض حالياً في دور العرض السينمائي في السعودية والخليج، وتم تصويره بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني «أندريس غوميز» الحاصل على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة نخبة من الممثلين الأوربيين والسعوديين.