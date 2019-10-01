يرصد فحص دم جديد أكثر من 20 نوعا من السرطان، ويتيح إمكانية التشخيص والعلاج المبكر للمرض. فيما أفاد باحثون بريطانيون بأن الفحص تمكن من رصد التغير في الجينات مع تطور المرض، عبر دراسة الأنماط غير الطبيعية في الحمض النووي، فوجدوا أن طريقتهم تشير إلى مصدر السرطان بنسبة 90% من المرات. ونقلت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية عن معد الدراسة جيوفري أوكسنارد، قوله إن الأبحاث تمكنت من التغلب على مقاربات تسلسل الحمض النووي التقليدية في رصد أشكال متعددة من السرطان في عينات الدم لفحص تمكّن من رصد أكثر من 99% من الحالات السرطانية المكتشفة بشكل صحيح، ونسبة 32% من المرضى في المرحلة الأولى من السرطان، و76% في المرحلة الثانية. ويأمل الباحثون بتشخيص ثلاثة أرباع مرضى السرطان عند المرحلتين الأوليين بحلول عام 2028.