أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو في «إنستغرام» أخيرا حسابا جديدا لتشجيع المستخدمين على إنشاء المحتوى في مسعى جديد لمنافسة «يوتيوب». ولأن الحساب الجديد موجه لمنشئي المحتوى، فهو يحمل اسم (منشئو المحتوى) Creators، وهو مخصص لعرض النصائح والحيل للراغبين في إنشاء الفيديو والمحتوى على المنصة، كما يساعد على معرفة كيفية توثيق الحساب، والتعرف على ما يريده الجمهور. ونشرت «إنستغرام» عددا من النصائح، مثل أن 60% من المستخدمين يستمعون إلى القصص مع صوت مُشغل، كما أنه يشجع على التعاون. يذكر أن «إنستغرام» يركز من البداية على مشاركة الصور، ثم الفيديو القصير، وبعد استحواذ «فيسبوك» عليه عام 2012 أخذ يتوسع عن طريق تعزيز قدرات المحتوى، واستنساخ المزايا، مثل ميزة القصص من «سناب شات». كما يسعى إلى تمديد مدة الفيديو حال «يوتيوب». ويأتي الحساب الجديد لزيادة نشر مقاطع الفيديو الطويلة على IGTV.