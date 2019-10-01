«عكاظ» (أنقرة)
تراجع عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس الماضي بنسبة 28.49%، والإماراتيين بنسبة 15.99%، وفقا لما أصدرته وزارة الثقافة والسياحة التركية، فيما زادت نسبة السياح الإسرائيليين بنسبة 27.38%، والإيرانيين 45.05%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك يحتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح إلى تركيا، تلاهم الإماراتيون.

عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس

2017: 150.531

2018: 140.010

2019: 100.120

نسبة التراجع: 28.49%

عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس

2017: 7.213

2018: 7.641

2019: 6.419

نسبة التراجع: 15.99%

عدد السياح الإسرائيليين في شهر أغسطس

2017: 68.109

2018: 72.976

2019: 92.960

نسبة الزيادة: 27.38%

عدد السياح الإيرانيين في شهر أغسطس

2017: 298.914

2018: 190.607

2019: 276.474

نسبة الزيادة: 45.05%

عدد السياح السعوديين في الأعوام الثلاثة الأخيرة

2017: 491.401

2018: 585.885

2019: 470.385

نسبة التراجع: 19.71%

عدد السياح القطريين في الأعوام الثلاثة الأخيرة

2017: 34.100

2018: 71.692

2019: 80.412

نسبة الزيادة: 12.16%

عدد السياح الإسرائيليين في الأعوام الثلاثة الأخيرة

2017: 256.260

2018: 299.648

2019: 378.272

نسبة الزيادة: 26.24%