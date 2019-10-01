«عكاظ» (أنقرة) @okaz_onlineتراجع عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس الماضي بنسبة 28.49%، والإماراتيين بنسبة 15.99%، وفقا لما أصدرته وزارة الثقافة والسياحة التركية، فيما زادت نسبة السياح الإسرائيليين بنسبة 27.38%، والإيرانيين 45.05%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبذلك يحتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح إلى تركيا، تلاهم الإماراتيون.
عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس
2017: 150.531
2018: 140.010
2019: 100.120
نسبة التراجع: 28.49%
عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس
2017: 7.213
2018: 7.641
2019: 6.419
نسبة التراجع: 15.99%
عدد السياح الإسرائيليين في شهر أغسطس
2017: 68.109
2018: 72.976
2019: 92.960
نسبة الزيادة: 27.38%
عدد السياح الإيرانيين في شهر أغسطس
2017: 298.914
2018: 190.607
2019: 276.474
نسبة الزيادة: 45.05%
عدد السياح السعوديين في الأعوام الثلاثة الأخيرة
2017: 491.401
2018: 585.885
2019: 470.385
نسبة التراجع: 19.71%
عدد السياح القطريين في الأعوام الثلاثة الأخيرة
2017: 34.100
2018: 71.692
2019: 80.412
نسبة الزيادة: 12.16%
عدد السياح الإسرائيليين في الأعوام الثلاثة الأخيرة
2017: 256.260
2018: 299.648
2019: 378.272
نسبة الزيادة: 26.24%