تراجع عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس الماضي بنسبة 28.49%، والإماراتيين بنسبة 15.99%، وفقا لما أصدرته وزارة الثقافة والسياحة التركية، فيما زادت نسبة السياح الإسرائيليين بنسبة 27.38%، والإيرانيين 45.05%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبذلك يحتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح إلى تركيا، تلاهم الإماراتيون.عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس2017: 150.5312018: 140.0102019: 100.120نسبة التراجع: 28.49%عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس2017: 7.2132018: 7.6412019: 6.419نسبة التراجع: 15.99%عدد السياح الإسرائيليين في شهر أغسطس2017: 68.1092018: 72.9762019: 92.960نسبة الزيادة: 27.38%عدد السياح الإيرانيين في شهر أغسطس2017: 298.9142018: 190.6072019: 276.474نسبة الزيادة: 45.05%عدد السياح السعوديين في الأعوام الثلاثة الأخيرة2017: 491.4012018: 585.8852019: 470.385نسبة التراجع: 19.71%عدد السياح القطريين في الأعوام الثلاثة الأخيرة2017: 34.1002018: 71.6922019: 80.412نسبة الزيادة: 12.16%عدد السياح الإسرائيليين في الأعوام الثلاثة الأخيرة2017: 256.2602018: 299.6482019: 378.272نسبة الزيادة: 26.24%