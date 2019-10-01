دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم (الإثنين) حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لهذا العام 2019، تحت شعار «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن»، التي تأتي تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام. وأكد الدكتور التويجري أن الحملة تستهدف نحو 5500 سيدة في منطقة الرياض بالتوعية والكشف بالماموجرام للسيدات من عمر 40 عاما فما فوق، إضافة لتوعية السيدات عن عمر 20 عاما بعوامل الخطورة والأعراض. وأعلن عن التوسع في البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي في محافظات خارج الرياض، حيث يجري تفعيل البرنامج هذا العام في كل من شقراء، حوطة بني تميم، عفيف، الدوادمي، لتنضم للمحافظات المفعلة مسبقا وهي الخرج، وادي الدواسر، المجمعة، القويعية، لتصبح بمجمل 8 محافظات، حيث يتواجد جهاز فحص الماموجرام في مستشفياتها لخدمة مواطنات هذه المحافظات والمحافظات المجاورة التي لا يتواجد بها الجهاز. من جانبها أوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إنه يساهم في الشفاء بنسبة 95% ويقلل نسبة الوفيات بنسبة 30-40%، مؤكدة أن هذا العام شهد تفعيل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في محافظات منطقة الرياض ليشمل 9 مستشفيات خارج الرياض في 8 محافظات (الخرج، وادي الدواسر، المجمعة، القويعية، شقراء، حوطة بني تميم، عفيف، الدوادمي) بخطة عمل محددة بالتعاون مع إدارة المستشفيات وإدارة الأشعة وإدارة شؤون المراكز، إلى ذلك لفتت مدير إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة الدكتورة ألحان حاجي أن إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة تسعى لتحقيق مفهوم الصحة للجميع من خلال برامجها الصحية والوقائية ضد الأمراض المزمنة، ومن ضمنها الأمراض السرطانية، حيث يعتبر سرطان الثدي هو الأول على مستوى المملكة من حيث الأمراض السرطانية، والأول على مستوى النساء.

يذكر أن صحة الرياض جهزت العديد من المواقع للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يوجد داخل الرياض عيادة بسوق حياة مول، ومستشفى اليمامة، ومركز عبداللطيف للكشف المبكر، وعيادة القصر مول، والعيادة المتنقلة بمركز الضمان الاجتماعي النسوي بحي السلي، والعيادة المتنقلة بمركز الرعاية الصحية الأولية بالنسيم الشرقي. أما خارج مدينة الرياض فيتم الفحص المبكر في كل من مستشفى القويعية العام، ومستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للرعاية الصحية بمحافظة الخرج، ومستشفى النساء والولادة بالخرج، ومستشفى وادي الدواسر العام، ومستشفى شقراء العام، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة. ونوهت صحة الرياض إلى أن الفحص في المستشفيات الحكومية يلزم الإحالة من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأهابت بجميع السيدات المستهدفات الحجز عن طريق مركز صحة 937 أو تطبيق «موعد»، مشيرة إلى أن العيادات المتنقلة وعيادات الأسواق تستقبل الراغبات في الفحص دون إحالة.