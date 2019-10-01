تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر لحظة هروب الحكم السوداني عثمان آدم، من أرض الملعب، فيما كانت مجموعة من الجماهير تطارده حتى وصل إلى منزله. واحتج المشجعون على الحكم عثمان، بعد قيادته لمباراة بين مريخ العيلفون وبدر أم ضواً بان في كأس السودان لكرة القدم، حيث لم يجد الحكم طريقة للهروب والإفلات من قبضة المشجعين الغاضبين، إلا بالركض سريعا خارج الملعب، وصولاً إلى بيته قبل أن تلحق به الجماهير.ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم، عقوبات رادعة تجاه نادي مريخ العيلفون، لمحاولة جماهيره الاعتداء على الحكم عثمان آدم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.