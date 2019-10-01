تلعب رؤية السعودية 2030 دوراً مهماً في دفع عجلة قطاعات النقل والإمداد والتجزئة في المملكة العربية السعودية، ما يدعم وصول سوق حلول تجارب العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مستوى قياسي قدره 800 مليون دولار.

في وقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لانعقاد حدث أسبوع جيتكس للتقنية 2019، قال خبراء إن الشركات من جميع الأحجام وفي كل القطاعات الرئيسية في المملكة والمنطقة، تعمل على تعزيز تحولها الرقمي، مع التركيز على الاستفادة من التقنية في تعزيز تجارب الموظفين والسكان والعملاء.

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تبلغ سوق تجارب العملاء الرقميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوى قياسياً قدره 800 مليون دولار، وفقاً لتقرير صدر حديثا عن «مايكرو ماركت مونيتر».

ولم يعُد بإمكان الشركات الاكتفاء بتقديم المنتجات والحلول، وإنما بات مطلوباً منها كذلك تقديم تجارب معززة، لا سيما مع تبني المملكة العربية السعودية ما يُعرف باقتصاد الخبرة. ويمكن للشركات تحسين إدراكها لأفكار العملاء وعواطفهم ونواياهم من خلال دمج البيانات الخاصة بتجارب العملاء (X) وبياناتها التشغيلية (O). ونتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الشركات «منشآت ذكية» تتمتع بمزيد من وضوح الأعمال والتركيز والسرعة.

ومن المنتظر أن تحتلّ تجارب العملاء مساحة ملحوظة خلال معرض جيتكس، أكبر حدث لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وذلك مع تحضيرات الشركات السعودية للمشاركة في جيتكس الذي يقام تحت شعار «تضافر العقل مع اقتصاد التقنية». ومن المقرّر أن تستعرض شركة التقنية العالمية «إس إيه بي» في جيتكس 2019 مستقبل الموظف الرقمي وتجارب العملاء الرقمية، رافعة شعار «لمستقبل الأعمال مشاعر، تغييرها يساهم في تغيير الأعمال».

وقال المدير التنفيذي لدى «إس إيه بي» في السعودية محمد الخوتاني: «تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز النموّ في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك مشاريع المدن الذكية وتوسيع الموانئ والمطارات والبنية التحتية للنقل في المدن، والمراكز التجارية والسفر، وهذه الجوانب أساسية لتعزيز تجربة المستخدم. ويُظهر سوق تجربة العملاء المتقدّم في منطقة الشرق الأوسط كيف يمكن للشركات السعودية الاستفادة من «جيتكس» لتحديد أولويات تجربة العملاء الشاملة بما يسهم في الحدّ من التكاليف والارتقاء بالإنتاجية وقابلية التوسع والتطوير وتنافسية الأعمال».

من جهة أخرى، سيكون بمقدور زوّار جناح «إس إيه بي» الاطلاع على معرض «إس إيه بي» الخاص بتجربة العملاء عبر نموذج «مدينة الإمكانيات»، والذي سيستعرض أثر التحول الرقمي على الأعمال والمجتمعات والبيئة، إضافة إلى عرض مباشر لسيارة EQ من مرسيدس-بنز، التي تُعدّ السيارة الأكثر إبداعًا في الفورمولا E في العالم، وعرض النموذج الأولي لتطبيق «إكسبو 2020 دبي» المحمول الخاص بذوي الهمم، وعرض نموذج الحج الذكي لإضفاء تجربة رقمية فريدة على هذه الشعيرة، وعرض لمنهجية لوجستية مستدامة من «يو بي إس» وفرنهاي«، إضافة إلى تجارب مخصصة للقطاعات المختلفة مثل الروبوتات وتجربة القهوة الرقمية والرعاية الصحية الذكية وتطبيقات بلوك تشين الخاصة بالجامعات والموانئ، وإدارة تجربة الموظفين، والرياضة الرقمية، ويمكن زيارة»إس إيه بي" خلال معرض جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي، في الجناح رقم B1 بالقاعة 6 بين 6 و10 أكتوبر.

كما ستستضيف «إس إيه بي» في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي خلال نفس الفترة حدثين هما «إس إيه كستمر إكسبيرينس لايف» يوم (الأحد) 6 أكتوبر، وإس إيه بي أريبا لايف يوم (الثلاثاء) 8 أكتوبر، ولأمسية مليئة بالتجارب، يمكن التسجيل للانضمام إلى فعالية «أمسية إس إيه بي للتجارب الخاصة بالمشاعر» التي ستقام في كوكا كولا أرينا يوم (الثلاثاء) 8 أكتوبر.