أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2046245859 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1406903784 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193108272 ريالا، بينما تم صرف 102614303 ريالات، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 343619500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر. كما تم إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، إذ بلغت قيمتها 37005360 ريالا. وأوضحت الوزارة أن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، وأن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دوريا وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.