اقترب العلماء خطوة من إيجاد علاج نهائي لمرض نقص المناعة المكتسبة والمعروف بـ «إيدز»، إذ اكتشفوا مكان اختباء الفيروسات داخل خلايا الإنسان. تشير الأرقام إلى أن نحو «36.9» مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة، في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع «سبوتنيك» بحسب دراسة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اكتشف العلماء المفتاح لقتل الخلايا الخاملة الموجودة داخل الخلايا البشرية. ففي الوقت الحالي، يتعاطى الأشخاص المصابون بفيروس «الإيدز» أدوية لمنع انتشار المرض في الجسم، ولكن لايتم القضاء عليه. فيظل المريض في حاجة للعقاقير طوال فترة حياته، إذ يمكن أن يعيد تنشيط الفيروس إذا توقف العلاج، ويتضاعف بسرعة ويزيد من خطر انتقال الفيروس إلى الآخرين أو يؤدي إلى الوفاة.

وتوصل الباحثون إلى مكان اختباء الفيروسات عند تناول الأدوية المضادة للفيروس. وكان ذلك حتى هذا الوقت مجهولا. وقام القائمون على الدراسة بإجراء تحليلات على الفيروسات في أجسام 11 مريضاً متطوعاً، كانوا قد توقفوا عن تناول الأدوية مؤقتاً من أجل جعل المرض يظهر عليهم مجدداً.

ووجد الباحثون أن فيروس الإيدز يختبئ في خلايا مناعية محددة بجسم الإنسان فيكون بذلك خارج نطاق ما يمكن تسميته بـ «رادار الأدوية». حين يتوقف المريض عن تناول مثبطات فيروس نقص المناعة المكتسية، فإنه يبدأ بالتكاثر والظهور من جديد.

وجاء في الدراسة: «على خلاف ما كان يُعتقد حتى الآن تظهر دراستنا أن الخلايا المناعية تنقسم كثيراً، تكون مسؤولة أيضا عن بقاء خزانات الفيروس».