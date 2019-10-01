أكدت حملة (بدلناها.. #اختر لونك) والتي أطلقها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، أن بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة (المستويات)، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي بداية شهر سبتمبر الجاري هي أسهل، وذلك لمعرفة الأعلى كفاءة، إضافة إلى أن تصميمها موحد لجميع الأجهزة وهي: (المكيفات ذات السعة الصغيرة، مجففات الملابس، غسالات الملابس، الثلاجات والمجمدات، سخانات المياه، منتجات الإنارة الجزء الأول والثاني).وتأتي هذه الحملة مكملة للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2014، ضمن جهود يبذلها، ومبادرات ينفذها بالشراكة مع جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة، ضمن برنامج وطني يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية وإستراتيجية موحدة تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.