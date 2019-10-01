وقعت عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ممثلة في قسم اللغة الصينية اليوم، اتفاقية تعاون في مجال تعليم اللغة الصينية للطلبة في مرحلة البكالوريوس في كلية الآداب، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ومدير مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الدكتور مهند عابد، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

ومثّل كلية الآداب والعلوم الإنسانية في توقيع الاتفاقية الدكتور فيصل بن سعيد بالعمش، فيما مثّل العمادة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني. وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً للتعاون القائم بين كلية الآداب ممثلة في قسم اللغة الصينية والعمادة ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، لتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تعليم اللغة الصينية والتكامل في العملية التعليمية والتدريبية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم التعليم المناسب للطلبة وذلك من خلال توفير كادر تعليمي متميز من دولة الصين لديهم درجة البكالوريوس والماجستير في تعليم اللغة الصينية لغير الناطقين بها، إضافة إلى رخصة لتعليم اللغة الصينية من مجلس اللغات الصينية «هانبان»، وتوفير المناهج المناسبة والمعتمدة من قبل مجلس اللغات الصينية «هانبان».