توفي الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج «آرب آيدل»، بولاية وادي سوف جنوب شرقي الجزائر. وأعلنت قناة النهار الجزائرية أمس (الإثنين)، خبر الوفاة، حيث قالت إن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية، فيما تداولت مواقع التواصل الخبر وسط صدمة من المتابعين. وأضافت «تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، وأنه تسلق عمودا كهربائيا من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح «الجراج» لركن سيارته فسقط منه». وذكرت المصادر أن «كاميرا الجيران رصدت حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عمودا كهربائيا ملاصقا إلى جانب منزلهم». وحرصت الفنانة فلة الجزائرية على نعي الراحل محمد الخامس زغدي من خلال نشر صور له وكتبت على إنستغرام: «الله اكبر حرقة قلبي عليك يا حبيبي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». يذكر أن محمد الخامس زغدي شارك في الموسم الثاني من برنامج «أراب آيدل»، ثم شارك في برنامج «محمد عبده وفنان العرب» عام 2015، وقال عنه الفنان محمد عبده إنه جاهز لبدء مسيرته الفنية.