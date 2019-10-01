لقي طالب حتفه إثر مشاجرة مع آخر في متوسطة أبي ذر الغفاري، (خلال اليوم الدراسي) عند الساعة 10 من صباح اليوم (الثلاثاء) بحي قويزة في جدة. وفي التفاصيل، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المشاجرة حدثت بعد الحصة الثالثة داخل الفصل، نتج عنها إصابة طالبين.وترجح المصادر أن الوفاة حدثت جراء اصطدام رأس الطالب «المتوفى» بالطاولة الدراسية.وتم نقل الطالبين إلى مستشفى الثغر بجدة، حيث فارق الأول الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، في حين تم عمل الإسعافات الأولية للطالب الثاني.وأكدت الإدارة العامة للتعليم بجدة وفاة طالب في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة، في مشاجرة مع زميله صباح اليوم الثلاثاء 2 /2 /1441. ووصف مساعد المتحدث باسم الإدارة العامة بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي ما حدث بأنه تدافع بين الطالبين اللذين يدرسان في الصف نفسه، مبيناً أنه نتج عن التدافع سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى وتوفي في الطريق (رحمه الله). وفيما نعت إدارة التعليم الطالب، بين المالكي أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الفقيد هذا المصاب، تسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وتؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، إذ وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.