أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن المملكة حققت ريادة عالمية في تعزيز صحة المجتمع، وتعد -ممثلة بهيئة الغذاء والدواء- من أولى الدول التي تلزم محلات بيع العصائر الطازجة بعدم إضافة السكر إلى العصائر، وأول دولة عربية تطبق «تغليف التحذير الصحي» لمنتجات التبغ، وأول دولة على المستوى الإقليمي تلزم المطاعم والمقاهي بعرض السعرات الحرارية على قائمة الوجبات المقدمة في المنشآت الغذائية.ولفت خلال افتتاحه أمس (الإثنين)، فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الثالث للهيئة بعنوان «الشراكة مع المستهلك لحماية المجتمع» تحت رعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة، إلى أن المملكة ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في منع الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية، وضمن الدول الـ10 الأولى عالميا في الإفصاح عن مسببات الحساسية بقائمة الوجبات الـمقدمة في المنشآت الغذائية. وقال الدكتور الجضعي: «إن المؤتمر يأتي هذا العام واضعا الـمستهلك محورا رئيسيا له، حيث يجتمع في زمان ومكان واحد أكثر من 120 شركة محلية و80 شركة دولية، و3500 علامة تجارية في أنشطة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في معرض واحد يقدمون فيه الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار». ولفت النظر إلى أن المؤتمر يتضمن على مدى 3 أيام 12 جلسة علمية و15 ورشة عمل و4 دورات تدريبية يقدمها 110 متحدثين محليين ودوليين من الخبراء والمختصين والمهتمين. وأضاف «هدفنا جميعا أن نوثق سبل تواصلنا، ونعزز شراكاتنا مع القطاعات الحكومية والخاصة كافة العلمية والمهنية، فجميعنا نسعى من خلال قطاعاتنا ومنظماتنا المختلفة إلى تطوير معاييرنا وإجراءاتنا وطرق عملنا في الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ورفع سلامتها ونقل التجارب الناجحة في هذه المجالات وتبادل الخبرات وتنمية القدرات من خلال ورش متخصصة، وجلسات علمية للنقاش والحوار تتسم بالمهنية والعلمية»، مبينا أن العام القادم 2020 سيكون حافلا بالبرامج والأنظمة والتطبيقات، إذ سيتم منع الزيوت المهدرجة بشكل كامل، وستعمل الهيئة مع شركائها كافة لتقليل ملوثات الغذاء، وكذلك زيادة توفر الأدوية وتحقيق السلامة في الأدوية والأجهزة الطبية، والتوسع في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.