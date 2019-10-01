وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع شركة «مترو جدة» والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، بهدف تطوير التعاون في خدمات النقل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم (1) وتوفير أفضل الخدمات لخدمة جميع شرائح المجتمع وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه. وبيَّنت الهيئة أنها ستقوم بتخصيص موقف خاص بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صالة رقم (1)، علاوة على تخصيص مساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، كما ستمكن الهيئة شركة «مترو جدة» أو من يمثلها من القيام بدورها في متابعة أداء الخدمة وما يتبعها من الالتزام بجدول التقاطر ونظافة الحافلة داخلياً وخارجياً وسلامة تجهيزاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتسهيل تنفيذ خدمة النقل بالحافلات من الصالة رقم (1) بالمطار وإليها. من جهتها، أكدت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، أن خدمة «المسار السريع» النقل بالحافلات من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وإليه، سيتم عبر حافلات حديثة ومهيأة لهذه النوعية من الخدمة التي ستكون بتقاطر منتظم، حيث سيتم انطلاق رحلة كل نصف ساعة من المطار عبر طريق الأمير ماجد حتى طريق الملك عبدالله ومن ثم طريق الكورنيش ووصولاً إلى وسط مدينة جدة -محطة «سابتكو»- لخدمات النقل بين المدن، وذلك في حال رغبة المسافر استكمال رحلته لوجهات أخرى داخل المملكة عبر خدمات «سابتكو» المتنوعة.