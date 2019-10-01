في إنجاز غير مسبوق، حققت السعودية المركز الثاني في المسابقة العالمية Hardwear CTF، التي أقيمت في هولندا يومي 26 و27 سبتمبر 2019. مثّل المملكة في هذه المسابقة، فريق CRED التابع لمركز التميز لأمن المعلومات، وكانت البلد العربي الوحيد ضمن 14 فريقًا عالميًا من مختلف الدول.وحظيت المشاركة السعودية بحضور متميز في المسابقة العالمية، التي ركزت على عدة مجالات في أمن المعلومات أهمها؛ الهندسة العكسية للأجهزة الإلكترونية، اختراقات أنظمة السيارات، البلوتوث، والهندسة العكسية للبرامج الثابتة في الأجهزة الإلكترونية.ويعد Hardwear.io مؤتمراً عالمياً مختصاً بأمن المعلومات يحظى برعاية ودعم شركات ومنظمات تقنية كبرى مثل شركة قوقل Google والمركز الهولندي لأمن المعلومات في لاهاي.