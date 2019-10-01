بين واقع يروى، وآخر يعاش، وبين أحاديث مخفية بين السطور، وأخرى تقصّ حكاية الأبطال بصوتٍ عالٍ، ينقل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب إبداعات سينمائية لمجموعة من المخرجين الشباب من مختلف دول العالم، من خلال 59 فيلماً يعرض غالبيتها للمرة الأولى على مستوى الإمارات والخليج والشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال دورته السابعة التي تستعد للانطلاق في 13 أكتوبر المقبل.

الأفلام التي ستعرض حائزة على جوائز عالمية لما تطرحه من مواضيع جديدة ولتميزها في مقارباتها الإبداعية. واللافت أن الشباب الذين أخرجوا وأنتجوا هذه الأفلام ينتمون إلى مدارس فنية متنوعة ولديهم تخصصات ومهارات خاصة في الرسم والتصميم والإخراج الرقمي.